Масове вбивство з лука в Норвегії: підозрюваного взяли під варту
Джерело:AFP
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв 5 людей з лука в Норвегії. Суд ухвалив рішення утримувати його під вартою протягом місяця.
Зловмисник зізнався в злочинах. Слідство припускає, що він може бути психічно нездоровим.
Читайте більше Нові подробиці стрілянини у Норвегії: нападник з лука вбив 5 людей
Чоловік, що розстріляв 5 людей в Норвегії, може бути психічно хворим
37-річний данець Еспен Андерсон Братен під час допиту поліції зізнався у вбивстві 5 людей у норвезькому місті Конгсберг.
Попередньо відомо, що чоловік прийняв іслам й був під наглядом поліції, оскільки там припускали його можливу радикалізацію.
Безсумнівно, що це може бути терористичним актом, але важливо, щоб розслідування тривало і ми встановили мотиви підозрюваного,
– заявив глава норвезької розвідувальної служби PST Ганс Сверре Шевольд.
Окрім того, у прокуратурі пояснили, що повна психіатрична оцінка зловмисника може зайняти кілька місяців. Проте запевнили, – вона необхідна, щоб визначити, чи може Братен бути притягнутим до юридичної відповідальності за свої дії.
Поліція допитала понад 50 свідків
Видання CNN, посилаючись на інпектора поліції, написало – правоохоронці опитали понад 50 свідків та перевіряють техніку підозрюваного.
Ми працюємо з багатьма гіпотезами (щодо мотивів – 24 канал), проте наразі основна – це здоров'я,
– пояснив поліцейський.
Імена загиблих поліція не називає, проте розповіла, що мовиться про 4 жінок та 1 чоловіка. Всі вони були віком від 50 до 70 років. Щоб вшанувати пам'ять загиблих місцеві мешканці міста принесли лампадки, квіти та іграшки.
Після смертельної стрілянини в Норвегії люди принесли квіти та лампадки / Фото AFP, NRK
Смертельна стрілянина в Норвегії: що відомо
- 13 жовтня ввечері чоловік у Норвегії відкрив стрілянину з лука просто по людях. Внаслідок трагедії є загиблі й постраждалі. За інформацією ЗМІ, злочинець стріляв з супермаркету Coop Extra на західній стороні міста Конгсберг.
- Згодом у поліції розповіли, що в результаті стрілянини загинули 5 людей, а 2 отримали поранення – серед них і правоохоронець.
- Ймовірним стрільцем виявився 37-річний данець. У поліції розповіли, що нападник і раніше був їм відомий. Мовилось про кілька випадків, але у поліції їх не назвали.