У Росії заявили про початок масового виробництва тритонних бомб ФАБ-3000

У Росії розпочалося масове виготовлення тритонних авіаційних бомб. Йдеться про ФАБ-3000.

Як зазначають російські ЗМІ, про це міністру оборони Росії Шойгу доповіли під час його інспекції на підприємствах ОПК Нижньогородської області, інформує 24 Канал.

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Запуск виробництва авіабомб ФАБ-3000

В четвер, 21 березня, російські медіа поширили інформацію про те, що Росія розпочала масове виробництво авіаційних бомб ФАБ-3000.

Зокрема, виробництво цієї бомби відбувається на одному з оборонно-промислових підприємств у Нижньогородській області.

ЗМІ зазначали, що Шойгу прибув в Нижньогородську область та перевіряв виконання Держоборонзамовлення на підприємствах, що випускають авіаційні засоби ураження та снаряди.

В російських ЗМІ також поширили відповідне відео.

Шойгу з перевіркою в Нижегородській області: дивіться відео

Готовність Росії до ядерної війни з військової точки зору: коротко

Владімір Путін дав чергове інтерв'ю кремлівському рупору Дмітрію Кисельову. У ньому він говорив про готовність Росії до ядерної війни. Причому як з військової, так і технічної точки зору.

Путін також заявив, що якщо ядерні випробування проведуть США, то те ж саме може зробити і Росія.

Водночас очільник Кремля зазначив, що країна-агресорка готова застосувати ядерну зброю. Втім, запевняє він, це зроблять у випадку, якщо мовиться про загрозу існування його держави.