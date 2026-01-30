В Україні масово ширяться повідомлення про мінування: яка ситуація в регіонах

В Україні 30 січня зафіксували численні повідомлення про нібито мінування шкіл, медіа та держустанов. Правоохоронці вже проводять перевірки за участю вибухотехніків та кінологів.

24 Канал розповідає, які регіони нібито замінували та яка ситуація станом на зараз.

Які регіони замінували?

Поліція перевіряє інформацію про мінування об'єктів у Київській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.

Поліція Києва повідомила, що отримала повідомлення про мінування низки держустанов, закладів освіти, підприємств тощо.

Зауважимо, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це, кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції. До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи,

– зазначили правоохоронці.

Через повідомлення про замінування у Рівному та Сарнах не працюють центри МВС.