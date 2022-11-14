У Повітряних силах пояснили затишшя Росії з масованими обстрілами

З 10 жовтня російські окупанти атакували Україну низкою ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Однак вже декілька тижнів ворог не завдавав масових обстрілів, в ЗСУ пояснили, що це означає.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час пресбрифінгу прокоментував "затишшя" ворога. Він вкотре наголосив, що Росія накопичує свій ракетний потенціал.

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Росія накопичує свій ракетний потенціал

Юрій Ігнат зазначив, що у прифронтових містах, на жаль, неспокійно. Ворог продовжує обстрілювати Харківську, Запорізьку та Миколаївську області.

За словами речника командування Повітряних сил, "противник не може дозволити собі завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння". Зокрема це стосується "Іскандерів" ракет Ха-555, Ха-101, а також "Калібрів".

Особливо це стосується "Калібрів", навіть у жовтні їх застосували не так багато. Приблизно 15 одиниць було застосовано протягом цього жовтня. Тому очевидно, що противник має дефіцит із цими ракетами,

– сказав Ігнат.

Юрій Ігнат зазначив, що "Калібри" не можна швидко виготовити та ввести в дію. Для цього необхідний певний час. Також він додав, що носії "Калібрів" зараз виведені у чорне море, тому можливі будь-які провокації ворожі щодо завдання ударів. На Сході країни Повітряні сили знищили два БпЛА.

Чи змінив противник тактику

Речник командування Повітряних сил зазначив, що затишшя є умовним, оскільки війна ще триває. Ворог постійно здійснює атаки, не полишаючи спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, наголосив Ігнат.

Це умовне затишшя можна пов'язувати з подіями на південному напрямку. Ймовірно всю увагу ворог зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповання військ на цьому напрямку і безпечно його передислокувати на лівий берег,

– додав представник Повітряних сил.

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