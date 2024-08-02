Треба поповнення на фронт: у Росії закликають доносити на мігрантів

Зараз у різних куточках Росії відбуваються масові репресії та чистки мігрантів. Роспабліки пишуть, що влада взяла курс на "очищення" Москви й області після теракту в "Крокусі".

Керівництво МВД навіть запропонувало оплачувати доноси на місця проживання нелегалів. Правозахисник, засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін сказав 24 Каналу, що це свідчить про аморальність путінського режиму й цинічність кремлівських політтехнологів.

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Росія потопає у расизмі

Російська влада намагається розв'язати питання з дефіцитом людей на фронті. Тож останнім часом Кремль активно утискає мігрантів, намагаючися залучити їх до війни проти України.

Росіяни хотіли повісити теракт у "Крокусі", внаслідок якого загинуло близько 145 людей, на Україну, але це не вдалося, тож зараз відігруються на мігрантах.

Заява про так зване "освєтлєніє" Московського регіону має всі признаки расизму. Починають ділити людей за кольором шкіри й хочуть зробити Московський регіон більш "світлим",

– мовив Осєчкін.

За його словами, це демонструє, що у країні, яка вирішила оголосити війну з метою вигаданої Владіміром Путіним "денацифікації", насправді процвітає націоналізм, расизм, дискримінація за походженням.

Російські спецслужби не змогли запобігти теракту у торговельному центрі, тож тепер путінські політтехнологи навіть у поганій ситуації намагаються знайти хоча б якусь користь й розігрують дискримінаційну карту.

Ефективність мігрантів на фронті

РосЗМІ повідомляють, що мігрантів утримують без їжі та води, питають електрошоком. Як зауважив засновник проєкту Gulagu.net, такий ресурс навряд чи матиме користь для російської армії.

Народ, який потрапляє на війну, завжди намагатиметься втекти з фронту,

– зазначив Осєчкін.

Утім, Кремль надалі використовуватиме фінансовий підкуп й адміністративні ресурси для заохочення людей до війська. Зокрема, днями Владімір Путін опублікував наказ, що збільшить виплати солдатам з 200 до 400 тисяч рублів.

Влада Росії всіляко намагається підкупити закредитованих й бідних людей, щоб відправити на війну. Проте вона не керується цінністю людського життя.