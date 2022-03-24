Масово гинуть люди: яка наразі ситуація у Чернігові

Чернігів постійно обстрілюють російські окупанти. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що по місту б'ють кожні 15 хвилин, а кількість загиблих цивільних мешканців наблизилась до 200.

Жодного військового об'єкта в Чернігові росіяни не знищили. Натомість вони обстрілюють лікарні, садочки, школи, стадіони, бібліотеки та житлові будинки.

До теми На Чернігівщині окупанти не знищили жодного військового об'єкта: лише садочки й лікарні

Як живе Чернігів

Як розповів Чаус, люди деморалізовані, адже місто постійно обстрілюють і ніколи не знаєш, куди прилетить наступного разу. Росіяни здійснюють на місто артилерійські й мінометні обстріли, авіанальоти й скидають 250 і 500-кілограмові бомби, які руйнують усе навколо себе.

Дуже багато людей сидять у підвалах.

Якщо два-три дні тому я казав про "чернігівську сотню", то я зараз я впевнено можу казати, що ми підходимо до 200 загиблих мирних мешканців у Чернігові,

– сказав Чаус.

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