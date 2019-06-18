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      Масово отруїлися люди у кафе на Львівщині

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      У місті Кам’янка-Бузька на Львівщині у місцевому кафе отруїлися 14 людей, зокрема 1 дитина
      У місті Кам’янка-Бузька на Львівщині у місцевому кафе отруїлися 14 людей, зокрема 1 дитина / Фото з відкритих джерел

      У містечку Кам’янка-Бузька на Львівщині в одному з місцевих кафе отруїлися понад десяток людей: наймолодшому – 14 років, найстаршому – 45. Деяких з них госпіталізували. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

      За інформацією прес-служби Нацполіції у Львівській області, 16 червня до лікарень звернулися 14 осіб. Медики діагностували у них харчову токсикоінфекцію в стані середньої ступеня важкості.

      Варто знати! Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

      У Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА кажуть, що люди відвідували ресторан "Озон" на вулиці Незалежності, 16. У підсумку госпіталізували з отруєнням 5 осіб, зокрема одну дитину.

      За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням". Винуватцю інциденту загрожує обмеження волі терміном до трьох років.

      Наразі триває досудове розслідування. Також правоохоронці встановлюють обставини події і загальну кількість потерпілих. Водночас призначено відповідні експертизи.

      За останній час це вже не перший випадок масового харчового отруєння на Львівщині. Зокрема нещодавно щонайменше 47 людей, 5 яких – діти, отруїлися на весіллі, що проходило в одному з ресторанів Львова.

      Харчове отруєння, причини, продукти
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      останні випадки масових харчових отруєнь в україні: 
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      Теги: Новини України Отруєння Новини Львова Кримінальні новини Новини Здоров'я Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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