4 січня у Криму "бахкало" одразу у кількох місцях – і під Севастополем, і під Євпаторією. Тим часом у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що внаслідок учорашньої "бавовни" у Криму нібито загинув начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов.

В ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала не радіти передчасно, адже втрати ворога у Криму ще оцінюють, передає 24 Канал.

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Інформацію ще з'ясовують

Полковник пояснила, що наразі інформацію щодо наслідків удару по командному пункту під Севастополем, зокрема, ймовірної загибелі російських військовопосадовців, ще збирають. Гуменюк підкреслила, що Україна, на відміну від ворога, не робитиме жодних публічних заяв до того часу, поки вони не матимуть офіційного підтвердження.

Посадовиця нагадала, як російські пропагандисти поспішили поширити інформацію про нібито ураження бункера, у якому перебував заступник Залужного, під час масованої атаки на столицю 2 січня. Заява окупантів виявилася черговим фейком.

Нагадаємо, що сьогодні самі росіяни почали писати про те, що унаслідок "прильоту" по Криму міг загинути Валерій Герасимов, начальник генштабу збройних сил Росії. Утім, українські військові вважають таке повідомлення дезінформацією. Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ця новина навряд чи відповідає реальності. Однак, сказав військовий, кілька високопоставлених офіцерів чи генералів окупантів, ймовірно, були ліквідовані під час ураження командного пункту під Севастополем.

"Враження триває"

Коментуючи "бавовну" у Криму, Гуменюк також наголосила, що цілі були уражені дуже виважено. Сили оборони ретельно пропрацьовують подібні удари для того, щоб не було шкоди цивільній інфраструктурі і місцевому населенню, за яким так любить ховатися ворог.

Крім того, полковник зауважила, що "враження триває" в обох сенсах цього слова. Гуменюк натякнула, що вчорашня бавовна у Криму – це тільки початок. Робота там не припиняється. І наразі можна підбити лише проміжні підсумки.

Враження від цієї роботи велике. Ми поки що збираємо вичерпну інформацію щодо точних результатів ударів,

– наголосила посадовиця.

Наразі можна достеменно говорити про ураження одного з елементів протиповітряної оборони ворога на півострові. Це означає, що йому доведеться її передислоковувати. Гуменюк нагадала, що Україна неодноразово ліквідовувала системи ППО противника у Криму.

"Захист (росіян – 24 Канал) тріщить по швах", – зауважила полковник і пообіцяла, що Сили оборони робитимуть усе, для того, щоб незахищений ворог надалі зазнавав ударів.

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