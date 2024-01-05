Прикриваються навчаннями: окупанти намагаються приховати наслідки вибухів у Криму

На кримському півострові було вкотре неспокійно через планове знищення російських воєнних об'єктів Силами оборони. Представники українського підпілля постійно намагаються збирати інформацію для того, щоб таких уражень ставало більше.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він зазначив, що Росія марно намагається заховати сліди від результативних атак по Криму своїми недолугими повідомленнями.

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Кримський півострів під ударом

Починаючи з липня 2023 року на Кримському півострові дуже часто вибухали російські об'єкти. Це призвело до того, що Росія була змушена відвести свій флот із Севастополя, а Україна своїми вогневими засобами створює перманентну небезпеку для західного узбережжя Криму.

В Севастополі постійно звучить повітряна тривога, а в Саках та Євпаторії люди скаржаться, що систему сповіщень не використовують. Це говорить про те, що окупанти ховають інформацію про будь-які вибухи, намагаючись демонструвати, що вони "проводять навчання",

– розповів Барієв.

Наприклад, по телебаченню або в пропагандистських телеграм-каналах окупанти оголошують, що в Севастополі раптово "знищуватимуть зброю" часів Другої світової війни, або що у Севастополі та Чорноморському проходитимуть навчання.

Також окупанти намагаються використовувати димові завіси для ускладнення спостереження за російськими об'єктами. А за поширення їхніх фото у соцмережах загарбники обіцяють карні справи. Втім, українським дронам та ракетам все одно вдається знищувати об'єкти окупантів, тож російські звіти про 100% знищених цілей не відповідають дійсності.

"Росія не може приховати вибухи поблизу аеродрому Бельбек, які були чутні в Бахчисарайському та Сімферопольському районах. Це свідчить про те, що там вибухали не просто ракети, а й детонували російські військові засоби", – припустив член Меджлісу.

Що відомо про останні вибухи в Криму