На Полтавщині перевернувся пасажирський автобус: багато постраждалих
Джерело:Нацполіція
На Полтавщині пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспорту пригоду. Внаслідок аварії постраждали 11 осіб – їх госпіталізували.
ДТП сталася 11 жовтня, близько 06:40 на 174 км автодороги "Київ – Харків – Довжанський", поблизу села Карпилівка, Лубенського району.
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За попередньою інформацією, автобус під керуванням 56-річного водія, який прямував із Луганщини до Києва, з'їхав з проїзної частини дороги та перевернувся на бік,
– повідомили у поліції.
На момент автопригоди в автобусі перебували 22 пасажири та двоє водіїв.
- Унаслідок ДТП водія та 10 пасажирів госпіталізували.
- Ступінь важкості тілесних ушкоджень встановлюється.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.