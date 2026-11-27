У Швейцарії на автомагістралі А1 сталася масштабна аварія за участю понад 35 автомобілів. Унаслідок кількох зіткнень постраждали десятеро людей, четверо з них отримали травми середньої тяжкості.

Про це йдеться у заяві поліції Цюриха.

Що відомо про масштабну ДТП у Швейцарії?

Аварія сталася рано-вранці 27 листопада в муніципалітеті Ліндау. За даними поліції Цюриха, близько 5:45 за місцевим часом на автомагістралі А1 у напрямку Санкт-Галлена відбулося кілька зіткнень.

Загалом у ДТП потрапили 23 легкові автомобілі, 6 фургонів і 8 вантажівок. Більшість пошкоджених транспортних засобів довелося евакуювати.

Унаслідок аварії постраждали десятеро людей. Шестеро з них отримали легкі травми, ще четверо – травми середньої тяжкості.

На місці працювали екстрені служби. Пожежники витягли одну людину з автомобіля, а також подбали про пожежну безпеку під час евакуації автоцистерни. Людей, які не постраждали, супроводили до зони відпочинку Кемптталь.

Точну причину масштабної ДТП поки не встановили. Поліція проводить розслідування, однак відомо, що на момент аварії на дорозі були зимові умови.

За попередніми даними, автомагістраль А1 у напрямку Санкт-Галлена залишатиметься закритою до пізнього вечора. Для водіїв організували об'їзні маршрути та позначили їх відповідними дорожніми знаками.

На місці тривають оформлення аварії та рятувальні роботи. Поліція рекомендує водіям об'їжджати район ДТП у широкому радіусі.

Нагадаємо, в єгипетській столиці Каїрі 25 листопада вантажівка з нафтопродуктами перекинулася та спалахнула, загинула щонайменше 31 людина. Ще 21 особа отримала поранення, а вогонь знищив 27 автомобілів.