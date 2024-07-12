Згоріли бліндажі й склади зброї, в окупантів опіки: "Атеш" провів диверсію біля Олешок

Партизани провели диверсію в районі окупованих Олешок Херсонської області. Агент "Атеш" підпалив суху траву у кількох місцях біля позицій одного з російських підрозділів.

Внаслідок масштабної пожежі знищено три бліндажі, також зруйновано окопи, траншеї й не тільки. Близько двох десятків окупантів отримали опіки.

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"Атеш" влаштував диверсію біля Олешок

Агент "Атеш" підпалив суху траву у кількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії Росії, що спровокувало масштабну пожежу.

Внаслідок пожежі було знищено три бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу. Також було знищено склади зброї та продуктів харчування, зокрема запаси. До 20 осіб з особового складу отримали опіки високого ступеня важкості,

– розповіли в "Атеш".

Також наголосили, що продовжують опиратися по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди російським загарбникам.

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Агент влаштував масштабну пожежу на окупованій території Херсонщини / Фото "Атеш"