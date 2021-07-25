Масштабна пожежа спалахнула у Санкт-Петербурзі: є постраждалі – відео

У російському Санкт-Петербурзі 25 липня спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку. Всю округу заволокло густим чорним димом.

Загоряння сталося у горищному приміщенні будівлі на Лиговському проспекті, 115. Вогонь вже розповсюдився на площі 1 500 квадратних метрів.

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Пожежа у житловому будинку

Пожежа спалахнула у старому житловому будинку в центрі Санкт-Петербурга.

З будівлі евакуювали 15 людей, повідомляється, що одна особа постраждала.

На місці події працювали 12 машин і 50 пожежників. Їм вдалося загасити вогонь.