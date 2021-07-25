Масштабна пожежа спалахнула у Санкт-Петербурзі: є постраждалі – відео
25 липня 2021 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
У російському Санкт-Петербурзі 25 липня спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку. Всю округу заволокло густим чорним димом.
Загоряння сталося у горищному приміщенні будівлі на Лиговському проспекті, 115. Вогонь вже розповсюдився на площі 1 500 квадратних метрів.
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Пожежа у житловому будинку
Пожежа спалахнула у старому житловому будинку в центрі Санкт-Петербурга.
- З будівлі евакуювали 15 людей, повідомляється, що одна особа постраждала.
На місці події працювали 12 машин і 50 пожежників. Їм вдалося загасити вогонь.