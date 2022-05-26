Масштабна схема: в Україну незаконно завозили хімпродукцію з Росії

Чимало російських підприємств перебували під санкціями. Проте деяким бізнесменам в Україні це не заважало завозити хімічну продукцію з країни-агресорки, попри війну і пряму заборону.

У Службі безпеки України виявили незаконний імпорт з підсанкційної фірми Росії. Масштабна схема вже ліквідована, а її учасники, якими виявились росіяни, будуть покарані.

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Сотні мільйонів гривень на цинічній афері

Недобросовісні підприємці за завезення російської продукції нажились на сотні мільйонів гривень. Загалом учасники оборудки направляли на українську територію цілі гуртові партії саме хімтоварів.

Цікаво, що постачальником продукції було одне з найбільших промислових підприємств держави-окупантки. Воно й перебуває під санкціями Ради нацбезпеки й оборони України.

Викрили величезну кількість забороненого російського товару / Фото пресслужби СБУ

Якщо вдаватись у деталі, то сума імпортованого забороненого товару становила більш ніж 300 мільйонів гривень. Саме ці гроші й отримували російські виробники на свої рахунки. Ба більше, у такий спосіб вони й брали участь у фінансуванні повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Загалом злочинну схему організували 2 керівники компанії-імпортера, які виявились громадянами Росії. Росіяни налагодили поставлення в Україну міндобрив і кормових добавок з афілійованого заводу країни-терористки.

Як викрили росіян та їхню масштабну схему

Для обходу санкцій, зловмисники вносили до митних декларацій брехливі відомості щодо походження товарів. Мовляв, вони зовсім не з Росії.

Проте СБУ провела обшуки в офісі та складі організаторів схеми. Приміщення були розташовані у Києві, а також Хмельницькій та Вінницькій областях. Під час обшуків правоохоронці виявили:

документація, яка доводить незаконність;

майже 6,5 тисяч тонн продукції.

На виявлені санкційні товари та банківські рахунки наклали арешт на суму майже 150 мільйонів гривень. Досудове ж розслідування наразі ще триває. Усіх відповідальних осіб, які були причетні, мають притягнути до відповідальності.

Успішно викрили правопорушників співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, а також за вміле сприяння Державної податкової служби.

Викриття схем від СБУ: останні цікаві випадки

СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання допомоги для українських захисників. Шахраї намагались незаконно продати понад 1 тисячу бронежилетів, а їхня вартість становила більше ніж 12 мільйонів гривень.

Також правоохоронці знешкодили розгалужену агентурну мережу Росії. У її планах було забезпечити проникнення у Миколаїв ворожих диверсантів.

Ще один випадок теж трапився із підсанкційним підприємством. Річ у тім, що російські окупанти намагались відновити свій завод у Дніпрі для того, щоб отримали комплектацію для армії. Ворог вигадав схему з українською компанією, але йому нічого так і не вдалося.

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