Масштабні лісові пожежі добралися до Хорватії: горіло 800 гектарів – моторошне відео

Вслід за Туреччиною та Грецією руйнівні лісові пожежі охопили південь Хорватії. Поблизу міста Сегет-Горній полум'я спалахнуло на площі у приблизно 800 гектарів.

Згоріли маккії – зарості вічнозелених твердолистих та колючих чагарників. Постраждали також соснові ліси та оливкові гаї.

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Полум'я наблизилося до автодороги та будинків. Втім, через відсутність загрози евакуація населення не знадобилася. До гасіння пожежі залучили 34 машини з 124 вогнеборцями та щонайменше 25 військових.

Масштабна пожежа у Хорватії: дивіться відео

Що про пожежі каже влада

Регіон вже відвідав хорватський міністр оборони Маріо Баножич. Він наголосив, що 2 серпня був найважчим в історії країни днем за останній час. Тоді потужність та масштаби лісових пожеж досягнули максимальних показників. Урядовець звернув увагу, що окрім пожежі в Сегеті-Горньому, полум'я гасили й у Дриновцях, а також у Шибеник-Кнінському та Задарському повітах.

Згодом керівник пожежної служби округу Іван Ковачевич уточнив, що у 2021 році кількість пожеж така ж, як і у 2019 році. Проте цей рік найбільш схожий за метеорологічними умовами до 2017 року. Весна тоді також була дощовою, натомість у червні опадів випало катастрофічно мало.

Поліція назвала причину пожежі

Хорватські правоохоронці повідомили, що встановили причину масштабної пожежі у Сегеті-Горньому. Займання було спричинене іскрою від лінії електропередач, сталося коротке замикання.