Масштабні повені в Таїланді: десятки тисяч людей евакуюють, є перші жертви

28 вересня 2021 , 15:51
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Джерело:

The Washington Post

У Таїланді повінь охопила 30 провінцій. Солдати, поліція та добровольці 28 вересня відправились до населених пунктів, щоб допомогти мешканцям, які не можуть покинути домівки.

Шторм отримав назву Діанма. Через нього загинули 6 людей, ще 2 зникли безвісти. Повінь триває з 23 вересня.

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Все ще у зоні катастрофи перебувають 23 провінції. Загалом постраждали 58 977 сімей.

Негода може погіршитись

Повінь охопила приблизно третину країни. У регіонах вплив негоди різний. Вже виділили допомогу для постраждалих. Влада Таїланду повідомила, що погіршити стан справ можуть сезонні мусонні дощі.

Повінь у Таїланді: останні новини

  • У країні переповнені водосховища та ріки. Люди пересуваються по коліна у воді.
  • Влада почала евакуювати хворих з лікарень, де  може виникнути небезпека.
  • Попереджають, що 12 провінцій уздовж річки Чао Прая, разом із Бангкоком та Аюттхаю, повинні готуватися до нових затоплень.
  • Через тропічний клімат Таїланд сезон з липня по жовтень потерпає від повеней. Збитки сягають мільйонів доларів.
Автор: Марія Масюк