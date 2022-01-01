Масштабні військові навчання в Україні: скільки їх буде у 2022 році

На території України у 2022 році відбудеться 9 багатонаціональних військових навчань. Участь в них візьмуть десятки тисяч військових країн-членів НАТО.

На відповідні потреби в бюджеті України передбачено понад 100 мільйонів гривень. Про це мовиться у законі "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях".

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9 масштабних військових навчань

Зокрема, українські Збройні сили візьмуть участь у навчаннях "Об'єднані Зусилля – 2022", що відбудуться у лютому – грудні 2022 року, участь візьмуть 12 500 військових. Також мовиться про наступні навчання:

"Репід Трайдент – 2022", заплановані на березень – грудень 2022 року, наразі мовиться про 8 500 військових;

"Козак Мейс – 2022" відбудуться у березні – грудні 2022 року, військових передбачено 5 500;

"Світла лавина – 2022" – на лютий – грудень, до 1300 бійців;

"Сільвер Сейбер – 2022", 3 етапи й до 5 500 учасників;

"Сі Бриз – 2022", що відбуватимуться у березні – грудні, до них залучать 7500 військових;

"Ріверайн – 2022" – українсько-румунські навчання, що триватимуть у березні – грудні, мовитиметься про приблизно 400 вояків;

"Кленова Арка – 2022", де передбачено до 3 700 учасників;

"Вікінг – 2022" пройдуть протягом лютого – грудня, до 200 вояків.

На фінансування витрат, які пов'язані з підготовкою та проведенням навчань на території України та поза її межами, у 2022 році передбачили 106,5 мільйонів гривень.

До слова, Верховна Рада схвалила рішення президента щодо допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях ще 14 грудня.

Масштабні військові навчання в Україні за 2021 рік: коротко

12 липня на Миколаївщині стартували міжнародні військові навчання "Козацька Булава-2021". У них взяли участь військові України, Великої Британії та ще трьох країн.

Міжнародні навчання "Сі Бриз – 2021" викликали у Росії справжню істерику. Вони навіть вивели в море мало не увесь Чорноморський флот.

19 липня 2021 року на Львівщині провели масштабні військові навчання за участю військових з України, Литви, Польщі та США. Вони мали виключно оборонний характер. Навчання "Три мечі – 2021" в Україні стартували вперше.

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