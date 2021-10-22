Масштабний вибух на заводі в Росії: багато загиблих і зниклих безвісти
Джерело:24 канал
У Росії 22 жовтня спалахнула пожежа на заводі з виробництва пороху "Еластик", що у Рязанській області. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 7 осіб, ще 9 – зникли безвісти.
Російські ЗМІ з посиланням на МНС пишуть, що пожежа виникла в результаті технологічного процесу.
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Займання охопило площу у 160 квадратних метрів. Наразі пожежу повністю ліквідували. До гасіння залучили 50 одиниць техніки.
Відомо, що на підприємстві виготовляли вибухівку цивільного призначення, наприклад, для роботи з гірськими породами.
Що відомо про жертв та постраждалих
За останніми даними, пожежа забрала життя 7 людей, ще 9 осіб вважаються зниклими безвісти. В одного постраждалого 80% опіків тіла, його госпіталізували до лікарні.
Водночас телеграм-канал SHOT пише, що на заводі "Еластик" під Рязанню загинула майже вся зміна – 16 осіб. Рятувальники кажуть, що шансів знайти когось живим майже немає.
Вибух на заводі у Рязанській області / Фото з телеграм-каналів Mash, SHOT
Що стало причиною займання
Попередньо, причиною пожежі в цеху з виробництва пороху став вибух.
Через порушення технологічного процесу в цеху з виробництва пороху стався вибух з подальшою пожежею, – зазначають російські ЗМІ.
До пожежі могло призвести порушення технологічного процесу.