Масштабний вибух на заводі в Росії: багато загиблих і зниклих безвісти

У Росії 22 жовтня спалахнула пожежа на заводі з виробництва пороху "Еластик", що у Рязанській області. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 7 осіб, ще 9 – зникли безвісти.

Російські ЗМІ з посиланням на МНС пишуть, що пожежа виникла в результаті технологічного процесу.

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Займання охопило площу у 160 квадратних метрів. Наразі пожежу повністю ліквідували. До гасіння залучили 50 одиниць техніки.

Відомо, що на підприємстві виготовляли вибухівку цивільного призначення, наприклад, для роботи з гірськими породами.

Що відомо про жертв та постраждалих

За останніми даними, пожежа забрала життя 7 людей, ще 9 осіб вважаються зниклими безвісти. В одного постраждалого 80% опіків тіла, його госпіталізували до лікарні.

Водночас телеграм-канал SHOT пише, що на заводі "Еластик" під Рязанню загинула майже вся зміна – 16 осіб. Рятувальники кажуть, що шансів знайти когось живим майже немає.

Вибух на заводі у Рязанській області / Фото з телеграм-каналів Mash, SHOT

Що стало причиною займання

Попередньо, причиною пожежі в цеху з виробництва пороху став вибух.

Через порушення технологічного процесу в цеху з виробництва пороху стався вибух з подальшою пожежею, – зазначають російські ЗМІ.

До пожежі могло призвести порушення технологічного процесу.