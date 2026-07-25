Блекаут у Грузії розслідують як саботаж

Масштабні аварійні відключення електроенергії сталися у Грузії 24 та 25 липня. Ці інциденти розслідують у межах кримінального провадження за статтею "саботаж".

Про це повідомила Служба державної безпеки Грузії.

Що відомо про блекаут у Грузії?

Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування цих "випадкових та повторних" відключень електроенергії по всій країні за статтею 318 Кримінального кодексу Грузії.

Вона стосується порушення нормального функціонування державного підприємства чи інших важливих об'єктів або їх пошкодження/знищення з метою створення загрози державним інтересам Грузії.

У Службі обіцяють, що поетапно інформуватимуть громадськість про хід розслідування.

Нагадаємо, що директор Інгурської ГЕС Леван Мебонія заявив, що причиною масштабного відключення електроенергії в Грузії стало відключення лінії електропередачі "Імереті" напругою 500 кіловольтів.

Після відключення лінії було порушено режим роботи енергосистеми, що стало причиною її повного розпаду.

Наразі електропостачання уже повністю відновлене по всій країні.

Інгурська ГЕС – найбільша електростанція Грузії, яка виробляє близько третини електроенергії країни. Мебонія зазначав, що не бачив такої масштабної аварії з 1990-х років.