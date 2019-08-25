Масштабну пожежу в Харкові загасили: це горіли покришки, фото

Масштабну пожежу в Харкові на складі старих автопокришок на вулиці Беркоса вдалося загасити. Окрім покришок, горіли і кілька автомобілів на площі 300 квадратних метрів.

Вогонь і висока температура знищили 2 та пошкодили 3 автомобілі, повідомили харківські надзвичайники. При цьому вони не вказали, чи постраждав хтось у цій пожежі.

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З пожежею боролись 33 рятувальники з 5-ма автоцистернами, спецавтомобілем і пожежним потягом. Перш за все вони намагались завадити поширенню вогню і захистити сусідні будівлі. Проте водночас боролись і з осередком пожежі.

Пожежа спалахнула рано-вранці, а остаточно вогонь вдалося загасити о 13:52.



Пожежа на складі автопокришок у Харкові / Фото ДСНС у Харківській області



Пожежа на складі автопокришок у Харкові / Фото ДСНС у Харківській області



Пожежа на складі автопокришок у Харкові / Фото ДСНС у Харківській області