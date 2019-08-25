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      Масштабну пожежу в Харкові загасили: це горіли покришки, фото

      252 Читать новость на русском
      Масштабну пожежу в Харкові загасили: це горіли покришки, фото

      Масштабну пожежу в Харкові на складі старих автопокришок на вулиці Беркоса вдалося загасити. Окрім покришок, горіли і кілька автомобілів на площі 300 квадратних метрів.

      Вогонь і висока температура знищили 2 та пошкодили 3 автомобілі, повідомили харківські надзвичайники. При цьому вони не вказали, чи постраждав хтось у цій пожежі.

      Читайте також: У Харкові спалахнула масштабна пожежа на складах: фото і відео

      З пожежею боролись 33 рятувальники з 5-ма автоцистернами, спецавтомобілем і пожежним потягом. Перш за все вони намагались завадити поширенню вогню і захистити сусідні будівлі. Проте водночас боролись і з осередком пожежі.

      Пожежа спалахнула рано-вранці, а остаточно вогонь вдалося загасити о 13:52.

      Харків пожежа склад фото
      Пожежа на складі автопокришок у Харкові / Фото ДСНС у Харківській області

      пожежа Харків склад покришки
      Пожежа на складі автопокришок у Харкові / Фото ДСНС у Харківській області

      Харків склад пожежа покришки фото
      Пожежа на складі автопокришок у Харкові / Фото ДСНС у Харківській області

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      Теги: Новини України Новини Харкова Надзвичайні ситуації Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 канал
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