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Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення

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Мастурбація стала новим
Мастурбація стала новим "наркотиком" / unsplash.com

Медики констатують, що таке інтимне захоплення чоловіків як мастурбація стало справжнім "наркотиком". А все – через перегляд порнографії.

Фахівці зазначають, що перегляд порно вбиває любов. Адже користувачі порно потрапляють у залежність і неминуче стають самотніми, а перегляд порнографії руйнує їх сексуальне життя та породжує тягу до насильства, передає Lifehacker.

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Поки науковці відмовляються зараховувати залежність від сексу до психічних захворювань, терміни "німфоманія" (високий статевий потяг у жінок) та "сатиріаз" (підвищений статевий потяг у чоловіків) нікуди не зникли.

Недавнє дослідження "Brain activity in sex addiction mirrors that of drug addiction" довело, що порнозалежні люди мають схожу реакцію центрів задоволення мозку з людьми, які страждають на алкоголізм чи наркоманію.

І поки суперечка про те, чи існує взагалі залежність від сексу або мастурбації, йде не перший рік, у США визнають, що перегляд порно становить загрозу здоров'ю чоловіків, адже воно може підсадити на залежність від мастурбації.

Теги: Лікування Здоров'я LifeStyle Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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