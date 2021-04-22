Без масок, дистанції і з забитим стадіоном: у Тернополі пройшов футбольний матч Кубка України

У Тернополі 21 квітня відбувся півфінальний матч на Кубок України з футболу між командами Агробізнес і Динамо. Провели його із заповненим стадіоном, де на багатьох глядачах не було масок.
Джерело:24 канал
На багатьох вболівальниках не було захисних масок, а соціальна дистанція ігнорувалася. Таку інформацію 24 каналу надали очевидці, які побували на стадіоні.
До речі Квитки на матч 1/2 фіналу Кубка України Агробізнес – Динамо розкупили за 25 хвилин
Забитий вщерть стадіон
Вболівальники, які відвідали матч, почали активно викладати фото і відео зі стадіонів у соцмережах. На них було видно, що стадіон був забитим, а норму у 25% заповненості перевищили.
На багатьох глядачах маски або були взагалі відсутніми, або висіли на підборідді, не прикриваючи носа.
Диктор на стадіоні оголошував прохання дотримуватись дистанції, однак його зустріли сміхом і ігноруванням.
Вболівальники на стадіоні у Тернополі без масок: відео 24 каналу
Заповнений вболівальниками стадіон у Тернополі: відео з інстаграму vitalii_paladiichuk
Важливо! 16 квітня міська влада Тернополя дозволила заповнення міського стадіону до 25% від загальної кількості арени, яка складає 15 тисяч глядачів.
Про матч Динамо розгромило сенсаційний Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України: відео
Розкуплені вмить квитки
19 квітня стартував продаж квитків: близько 9:00 він почався, а вже о 09:25 вільних квитків не залишилося. Втім, як повідомляють місцеві ЗМІ, місцеві жителі робили копії квитків, а ретельної перевірки на вході не було.
Таку ж інформацію 24 каналу надали очевидці матчу.
Що про матч кажуть у поліції
Тим часом у поліції зазначають: півфінальний матч на Кубок України з футболу пройшов без грубих порушень громадського порядку.
Завдяки вжитим заходам безпеки, грубих порушень публічного порядку та карантинних обмежень допущено не було,
– повідомляють у поліції.
Безпеку гравців та вболівальників під час матчу забезпечували 350 поліцейських та 40 військовослужбовців Нацгвардії України.
Яка ситуація з коронавірусом у Тернополі
- За минулу добу тут зафіксували 357 нових випадків коронавірусу, померли 12 хворих.
- Усього в області від початку пандемії зафіксували 64 024 випадки COVID-19, померли 1 005 людей.
- 53 792 хворим вдалося подужати недугу.
- Наразі місто перебуває у помаранчевій зоні карантинних обмежень.
- Від 17 квітня обмеження тут дещо послабили: школярі повернулися за парти