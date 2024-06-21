На трибунах матчу збірної України помітили фанів у футболках "Хочу жить"

У п'ятницю, 21 червня у рамках чемпіонату Євро-2024 збірна України зіграла матч з Словаччиною. Під час гри на футбольних трибунах можна було помітити вболівальників з символікою проєкту "Хочу жить"

Зазначимо, що підопічні Сергія Реброва у видовищному поєдинку здобули вольову перемогу над Словаччиною. Попри перший пропущений гол, українці зрівняли рахунок, а після вирвалися вперед.

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Фани у футболках "Хочу жить"

Під час матчу Україна – Словаччина на трибунах помітили фанів з символікою державного проєкту "Хочу жить".

Це не російська пропаганда чи провокація. Поки російська влада блокує дзеркала нашого сайту і будь-які згадки про наш проєкт, українці розповідають усьому світу про нього прямо під час матчу,

– вказали у проєкті.

Проєкт "Хочуть жить" на матчі Україна – Словаччина / фото "Хочу жить"

Зазначимо, що "Хочу жить" – державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він створений для військовослужбовців Збройних сил Росії та Білорусі, які бажають добровільно здатися у полон.

Фани у футболках "Хочу жить" на матчі: дивіться відео

Проєкт гарантує утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій. Крім того, таким військовослужбовцям також гарантується, що після добровільної здачі в полон вони не будуть обміняні і не будуть повернені до Росії, якщо не забажають цього самі.

Результати матчу Україна – Словаччина

Матч двох збірних відбувся на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі.

Суперники зіграли поєдинок в рамках 2-го туру групи Е на Євро-2024.

Рахунок у футбольному протистоянні відкрила Словаччина. Однак вже у другому таймі влучний удар Шапаренка зміг зрівняти матч. Вже на 80-й хвилині гри Яремчук закотив вирішальний гол.

Таким чином зустріч закінчилася рахунком 2:1.

Наступний матч відбудеться з Бельгією 26 червня у Штутгарті.