Матч збірної України на "Донбас Арені": у Росії миттєво відреагували на заяву Британії

Посольство Британії підтримало територіальну єдність України перед матчем Євро-2020, виставивши фото з "Донбас Арени". У Кремлі вже відреагували на заяву Британії, зазначивши, що нібито "Донецьк сам відповість".

Відповідну заяву зробила глава російського МЗС Марія Захарова. Про це вона написала у своєму телеграмі.

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У черговій заяві Захарова цинічно подякувала посольству Британії нібито за рекламу окупованого Росією Криму. Також вона заговорила й про окупований країною-агресором Донецьк.

Що стосується Донецька, то вони і самі дадуть відповідь – в Донбасі ніколи не сумнівалася,

– заявила Захарова.

Також вона згадала ситуацію з британським есмінцем, про нібито обстріл якого повідомляли в Росії. Проте, варто згадати, що у Міноборони Великої Британії цю інформацію заперечили.

"Зі свого боку запрошуємо до Криму англійського посла. Потрапити туди можна літаком через новий аеропорт Сімферополя, поїздом або машиною по Кримському мосту. Можна скористатися і водним транспортом, виключаючи есмінці", – цинічно заявила Захарова.

Заява посольства Британії: про що мовилось

Посольство Великої Британії перед матчем Україна – Англія у чвертьфіналі Євро-2020 виклало пост у своїх соцмережах із світлиною "Донбас Арени".

У посольстві висловили сподівання, що незабаром збірна зможе проводити поєдинки у звільненому Донецьку на одній із найкращих арен України, а потім поїхати у післясезонну відпустку в український Крим.

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