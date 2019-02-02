Матч чемпіонату Англії перервали через чорного кота: курйозне відео

У суботу, 2 лютого, відбувся матч чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном". Саме гру довелося ненадовго перервати через чорного кота, який вибіг на поле.

Після того, як на поле вибіг чорний кіт, арбітр матчу був змушений призупинити гру, поки тварина не покине поле. Тож у кінці матчу було додано аж сім хвилин.

Читайте також: Милий звір вибіг на поле під час матчу, фахівці назвали його найкращим у грі: відео

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other!



We all know a cat lover who will love this pic.twitter.com/r9uD3F3qQf — Soccer AM (@SoccerAM) 2 лютого 2019 р.

Важко сказати, чи чорний кіт став на заваді господарям поля, але "Евертон" у цьому матчі поступився 1:3.

До слова, це не вперше матчі чемпіонату Англії перериваються через котів на полі. При цьому як мінімум двічі це відбулося саме у Ліверпулі. У 2012 році кіт вибіг на поле під час матчу "Ліверпуля" та "Тоттенхема". А у 2016-у пухнастий мало не став на заваді матчу того ж "Ліверпуля" проти "Манчестер Юнайтед".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram