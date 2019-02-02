21:11
2 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Матч чемпіонату Англії перервали через чорного кота: курйозне відео

      533 Читать новость на русском
      "Чорний кіт" зірвав матч чемпіонату Англії
      "Чорний кіт" зірвав матч чемпіонату Англії / Фото із соцмереж

      У суботу, 2 лютого, відбувся матч чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном". Саме гру довелося ненадовго перервати через чорного кота, який вибіг на поле.

      Після того, як на поле вибіг чорний кіт, арбітр матчу був змушений призупинити гру, поки тварина не покине поле. Тож у кінці матчу було додано аж сім хвилин.

      Читайте також: Милий звір вибіг на поле під час матчу, фахівці назвали його найкращим у грі: відео

      Важко сказати, чи чорний кіт став на заваді господарям поля, але "Евертон" у цьому матчі поступився 1:3.

      До слова, це не вперше матчі чемпіонату Англії перериваються через котів на полі. При цьому як мінімум двічі це відбулося саме у Ліверпулі. У 2012 році кіт вибіг на поле під час матчу "Ліверпуля" та "Тоттенхема". А у 2016-у пухнастий мало не став на заваді матчу того ж "Ліверпуля" проти "Манчестер Юнайтед".

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Курйозні новини Футбол Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні , 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      2551
      "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      сьогодні , 19:00 "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      Повернись живим 1179
      "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      сьогодні , 19:00 "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      Віталій Дейнега 324
      Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      сьогодні , 18:31 Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      682
      Скандальна історія з виділенням земель АТОвцям: у справі з'явився несподіваний поворот
      сьогодні , 18:00 Скандальна історія з виділенням земель АТОвцям: у справі з'явився несподіваний поворот
      Тетяна Мартинюк 619
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук