Матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів буде обслуговувати щасливий для України рефері

Стали відомі арбітри на поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів між "Хоффенхаймом" і "Шахтарем".

Матч обслуговуватиме бригада рефері з Словаччини на чолі з Іваном Кружляком. У цьому році 34-річний арбітр вже працював на матчі за участю української команди, коли "Динамо" грало з "Лаціо" в Лізі Європи.

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Його асистенти – Томаш Сомолані і Браніслав Ханцко, четвертий арбітр – Томаш Мокош, додаткові асистенти рефері – Петер Краловіч і Філіп Глова.

Додамо, що після чотирьох зіграних турів "Шахтар" посідає останню сходинку групи F, маючи в активі 2 очки.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.

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