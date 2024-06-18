Прав немає, але є "Мерседес": у мами чиновника міграційної служби знайшли "зайві" мільйони

У родині начальника одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області виявили незаконні активи. Прокуратура просить суд вилучити їх на користь держави.

Чиновник міграційної служби катається на дороговартісному авто, яке належить його матері.

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Що сталося

Під час моніторингу способу життя сім'ї посадовця були встановлені цікаві деталі. Його мама у 2023 році купила автівку Mercedes Benz G400 D, вартість якої становить понад 5,6 мільйонів гривень. І усе б нічого, якби жінка мала законний дохід, який дозволяв би їй придбати таку коштовну річ. Також привертає увагу той факт, що мама чиновника володіє автомобілем, однак водійських прав у жінки немає.

Експерти з'ясували, що вони їй і не були потрібні, оскільки указаною автівкою користувався її син – посадовець міграційної служби та його близькі особи.

Посилаючись на вищезазначену інформацію, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з начальника одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області в дохід держави активи, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.

Нагадаємо, що журналісти знайшли у тещі нардепа від "Європейської солідарноті" Олега Синютки нерухоме майно на кілька десятків мільйонів гривень, відомості про яке чиновник приховав у декларації.

Розслідувачі "Схем" водночас дослідили розкішний спосіб життя дівчини заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Жінка володіє віллою за 48 мільйонів гривень та Porsche за 4 мільйони, попри те, що її офіційний дохід не відповідає можливості придбати таке розкішне майно.