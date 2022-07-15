Мати дівчинки з Вінниці ще не знає, що її доньку вбила російська ракета

Мама дівчинки Лізи, яку у Вінниці вбила російська ракета, досі про це не знає. За словами бабусі, жінці поки не розповіли про загибель Лізи.

Відповідну інформацію бабуся Лізи повідомила 15 липня. Жінка пригадала події того трагічного дня та розмову з дочкою.

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Мама Лізи не знає, що дівчинка загинула

Матір Лізи прийшла до свідомості та вже говорила з лікарем.

Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: "Де моя Ліза?" Головний лікар каже, що вона у лікарні у обласній. Не каже правду… Сказав: вона не витримає, одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла,

– розповіла бабуся.

Додала також, що не знає, як жінка переживе загибель Лізи: "Дочка в неї всю душу вклала. Це її життя. Я не знаю, як вона переживе. Це її життя було".

Бабуся пригадала, що Ліза пережила операцію на серці у 6 місяців, проте витримала.

"А тут через цих скотів, які руйнують Україну… Забрали дитя. І чому їх не можна покарати? Вони забрали у мене найдорожче", – крізь сльози розповіла жінка.

Мама Лізи у важкому стані

Бабуся пояснила, що у матері Лізи вціліли ноги та руки, проте дуже тяжка травма черева – постраждали печінка та легені.

"Зробили операцію, поки стан дуже важкий. До апарату штучної вентиляції легень була підключена, вже відключили", – розповіла бабуся.

Ракетна атака у Вінниці: основне

14 липня три російські ракети вдарили по центру Вінниці. Там було людно. Внаслідок атаки росіян загинули 23 людини. Досі 8 людей залишаються зниклими безвісти.

Поранення отримали 197 людей, з них 117 – направили на амбулаторне лікування. Госпіталізували 80 людей, з них 3 – діти.

У той час у центрі міста жінка разом з дочкою Лізою йшли на заняття до логопеда. Російська ракета вбила 3-річну Лізу відразу на місці. Її матір отримала важкі поранення. Вона перебуває у лікарні.

Поки рятувальники розбирали завали 14 липня після ракетного обстрілу Вінниці, люди несли на місце трагедії квіти та іграшки.

У Вінниці від рук росіян загинуло щонайменше 3 дітей. Очільник МВС України Денис Монастирський розповів, що серед жертв – ще 2 хлопчики. Відомо, що один був у медичному центрі, а інший – чекав на дядька у авто.

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