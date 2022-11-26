"Підемо рубати укропів": мати окупанта похвалилася перед Путіним словами вже мертвого сина

Поки Владімір Путін посилає росіян на смерть в Україну їхні матері гордяться таким "подвигом". На зустрічі з агресором одна з жінок похвалилися цинічними словами свого сина-окупанта.

Оду про сина-вбивцю перед Путіним виконала членкиня так званої "влади" фейкової республіки у Луганській області Ніна Пшенічнікова. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Син міг загинути ще у 2019 році: окупантка зіграла драму на публіку

Пшенічнікова заявила, що її син загинув "захищаючи місто". Це звучить дуже обурливо, адже росіяни не захищають міста, а захоплюють їх, руйнують та вбивають цивільне населення. Саме цим і займався її Канстантін. Бувши на позиціях він потрапив під вогонь наших воїнів з огидними словами: "Підемо, братва, рубати укропів".

Саме цим і похвалилася Пшенічнікова перед Путіним. Мовляв, потім її син-вбивця отримав посмертну нагороду – медаль за відвагу.

Матір загиблого окупанта виступила з цинічною промовою перед Путіним: відео

Варто зауважити, що відбувалося це все дуже театрально. Окупантка аж ніяк не нагадувала згорьовану матір – вона робила довгі паузи, говорила римами й намагалася пустити сльозу.

Все тому, що син Пшенічнікової міг загинути ще 3 роки тому. У мережі опублікували фото з могили окупанта, де на хресті висить те саме фото, яке матір принесла до Путіна. Під ним помітна дата смерті – 15 квітня 2019 року.



Окупант загинув ще 3 роки тому / Фото Антона Геращенка

Схоже, що у Кремлі вирішили не заморочуватися й на зустріч Путіна з матерями загиблих запросили тих, хто має мінімальні акторські здібності.