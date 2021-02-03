Він приходить до тями, – мати про стан побитого у Парижі 15-річного Юрія

Юрій Симканич, на якого у Парижі напала зграя молодиків з битами та ножами, проходить ребалітацію. За словами матері хлопця Наталії, діями правоохоронців, які розслідують справу, вона задоволена.

Джерело: "Сьогодні"

Потерпілого підлітка перевели до реабілітаційного центру, скільки він там пробуде – поки невідомо.

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Юрій вже ходить та їсть

Слава Богу, Юрчик прокинувся. Нині він приходить до тями, говорить, ходить і їсть,

– зазначила Наталія Крученик.

Діями правоохоронців родина постраждалого українця задоволена. Мати каже, що поки у межах розслідування затримали 9 підозрюваних. 5 з них перебувають під вартою, ще 4 – під домашнім арештом.

Коротко про напад на українського хлопця у франції:

Група молодиків напала на Юрія в центрі Парижа 15 січня.

Хлопець саме повертався з друзями з коледжу. Решті вдалось втекти.

Підлітка били битами, арматурою та ножами.

Постраждалого доправили до реанімації у важкому стані, провели операцію та ввели у кому.

24 січня Юрій опритомнів.