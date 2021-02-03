Він приходить до тями, – мати про стан побитого у Парижі 15-річного Юрія

Юрій Симканич, на якого у Парижі напала зграя молодиків з битами та ножами, проходить ребалітацію. За словами матері хлопця Наталії, діями правоохоронців, які розслідують справу, вона задоволена.
Джерело: "Сьогодні"
Потерпілого підлітка перевели до реабілітаційного центру, скільки він там пробуде – поки невідомо.
До теми Побиття українського підлітка Юрія в Парижі: прокуратура почала розслідування
Юрій вже ходить та їсть
Слава Богу, Юрчик прокинувся. Нині він приходить до тями, говорить, ходить і їсть,
– зазначила Наталія Крученик.
Діями правоохоронців родина постраждалого українця задоволена. Мати каже, що поки у межах розслідування затримали 9 підозрюваних. 5 з них перебувають під вартою, ще 4 – під домашнім арештом.Зверніть увагу! Раніше правоохоронні органи повідомляли, що всі затримані – учасники банди RD4. У день нападу на Юрія було ще кілька бандитських розбірок.
Коротко про напад на українського хлопця у франції:
- Група молодиків напала на Юрія в центрі Парижа 15 січня.
- Хлопець саме повертався з друзями з коледжу. Решті вдалось втекти.
- Підлітка били битами, арматурою та ножами.
- Постраждалого доправили до реанімації у важкому стані, провели операцію та ввели у кому.
- 24 січня Юрій опритомнів.