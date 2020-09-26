Напередодні під Чугуєвом, що на Харківщині, впав та загорівся військовий літак. 25 людей загинули на місці, один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Мати одного з загиблих прокоментувала трагедію.

Її син, 1991 року народження, був одним з пілотів, повідомляє 24 канал.

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Вона розповіла, що син телефонував у день перед трагедією. Казав, що літак був несправним: двигуни відмовляли неодноразово. "Він це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не до кінця у справному стані", – зазначила жінка.

Крім цього, вона розповіла, що син ще з дитинства мріяв бути пілотом. Закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба – вчився на відмінно.

Він хотів служити в Україні. Прагнув бути кращим пілотом свого класу і був таким. Керівництво це підтвердить,

– наголосила мати загиблого.

Зазначимо, що в Україні 26 вересня оголошено днем жалоби через авіакатастрофу літака АН-26. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Коментар матері загиблого пілота: відео 24 каналу

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