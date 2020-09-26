Двигуни літака відмовляли неодноразово, – мати загиблого під Харковом пілота
Напередодні під Чугуєвом, що на Харківщині, впав та загорівся військовий літак. 25 людей загинули на місці, один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Мати одного з загиблих прокоментувала трагедію.
Її син, 1991 року народження, був одним з пілотів, повідомляє 24 канал.
Читайте також Зеленський прибув на місце авіакатастрофи у Харківській області
Вона розповіла, що син телефонував у день перед трагедією. Казав, що літак був несправним: двигуни відмовляли неодноразово. "Він це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не до кінця у справному стані", – зазначила жінка.
Крім цього, вона розповіла, що син ще з дитинства мріяв бути пілотом. Закінчив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба – вчився на відмінно.
Він хотів служити в Україні. Прагнув бути кращим пілотом свого класу і був таким. Керівництво це підтвердить,
– наголосила мати загиблого.
Зазначимо, що в Україні 26 вересня оголошено днем жалоби через авіакатастрофу літака АН-26. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Коментар матері загиблого пілота: відео 24 каналу
Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: ймовірні причини
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ – Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- За попередньою оцінкою фахівців, в літаку Ан-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак зачепився за землю, впав і загорівся.