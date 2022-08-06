Дуже розумне керівництво: мати бійця розповіла, що її вразило з розповідей сина про "Азовсталь"

Українські захисники кілька місяців обороняли Маріуполь та не допускали ворога до "Азовсталі". Проте згодом вони вийшли з заводу та потрапили в російський полон. Чи є зв'язок з бійцями "Азову" – читайте розповідь мами одного з військових.

Чи відомо, де зараз боєць "Азову"

Про перебування сина на "Азовсталі" 24 каналу розповіла Дана Лабінська – мама бійця "Азову". Вона каже, що востаннє спілкувалася з сином листуванням ще 5 травня.

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Проте на пропагандистських каналах псевдоруспублік вона знайшла фото й відео, де видно, як він виходить з "Азовсталі".

За її словами, після цього прямого спілкування не було, лише "через треті руки", але де він перебуває – мамі не сказали.

Ми думали, що він був в Оленівці, але після теракту там 29 липня якихось натяки на зв'язок чи якусь інформацію про мого сина та інших військових немає. Ми не знаємо, чи вони там, чи їх перевели, взагалі нічого, навіть чуток звідти немає,

– зазначила мама бійця.

Лабінська каже, що єдине, що їй розповіли – що він вийшов з "Азовсталі", але про якісь умови перебування в полоні чи спілкуванням з ним мова не йшла.

Вона розповіла, що, якщо стається щось погане з азовцем в полоні, патронатна служба полку телефонує до родини та повідомляє про це. "До мене поки не дзвонили, тож це добрий сигнал, що принаймні офіційно немає поганих відомостей про мою дитину", – каже мама бійця.

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Вона каже, що її сина поранили 23 квітня, його стан був середній. "В нього були масові осколкові поранення ніг, але не ушкоджені кістки", – відповіла мама.

Лабінська зазначила, що він перебував у шпиталі "Азовсталі" та допомагав лежачим пораненим.

"Ми коротко переписувалися 5 травня, не було плачів, він завжди казав, що в них все добре. А коли я запитала, як їжа та вода, він лиш відповів, що води добу немає, а про їжу і не згадав", – каже вона.

За її словами, там були і хлопці і дівчата, і дуже розумно на такий довгий час там розподілили харчі та воду, а також вигадали можливість поповнити запаси. Тобто продукти так розподіляли, що люди не померли від голоду.

Навіть бійці, які були поранені, виходили з "Азовсталі" на своїх ногах. тобто вони могли якось заживити свої рани. Це, мабуть, хороше керівництво, зокрема тих, хто були на "Азовсталі",

– зазначила Лабінська.

Лабінська розповіла про свого сина, який був на "Азовсталі": відео



До слова, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що в російському полоні перебувають ще понад 2 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь".