У Міноборони Білорусі заявили, що військові взяли під свій контроль тисячі пам’ятників і меморіалів, присвяченим Другій світовій війні. Тому, якщо на цих "священних місцях" мітингувальники влаштують акції протесту – армія цього не допустить.

Звернення Міноборони Білорусі до мітингувальників

Своє повідомлення білоруське оборонне відомство опублікувало в телеграмі. У дописі військові підкреслюють, що в свою останню війну Білорусь втратила кожного третього та фактично країну було знищено.

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Тому на знак скорботи, печалі та пам'яті в країні створено тисячі меморіалів і пам'ятників.

"Для нас вони завжди були та залишаються священними місцями! До них завжди йшли люди, щоб вшанувати загиблих захисників Вітчизни! Ми, військові, не допустимо осквернення цих місць, на них не може бути місця фашизму!" – наголосили у Міноборони.

Крім того, тут підкреслили, що не можуть спокійно дивитися, як під біло-червоно-білими прапорами організовують акції у цих священних місцях. На переконання, військових, під цими прапорами "фашисти масово вбивали білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей".

"Ми цього допустити не можемо! Тому від сьогодні ми беремо їх під нашу охорону та захист. Категорично попереджаємо: за порушення порядку та спокою в цих місця ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією", – заявили у Міноборони Білорусі.

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