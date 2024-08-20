Пам'ять живе у квітах: історія з деокупованої Кам'янки про матір, що доглядає сад загиблого сина

Під час звільнення Харківської області від російської окупації полегло чимало військових. Серед них і боєць Віталій, який надзвичайно любив квіти та навіть створив власний сад.

Село Кам'янка було щільно замінованим, однак робота саперів дозволила мешканцям повертатися вже до безпечних домівок. Детальніше про історію мати загиблого воїна розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Щемка історія про сад, який доглядають після смерті загиблого воїна

Минуло більше як два роки після окупації села Кам'янка, що в Ізюмському районі Харківщини. Село фактично було лінією фронту, однак туди потроху повертається життя. Нещодавно там вдалося протягнути частину електропередач.

Загалом у багатьох звільнених від російської окупації селах Харківської області є невеликі пам'ятні дошки полеглих у боях героїв. На одній з таких меморіальних дошок у Кам'янці зображений боєць Віталій, який загинув, захищаючи Кам'янку. Пам'ять про нього залишилася у квітнику – трояндах, які він сам вивів. Тепер його матір дарує квіти друзям і продовжує вирощувати їх.

Цей сад, як і значна частина села, також був замінований, однак сапери зробили його безпечним для подальшого догляду.

Віталіка вбили під Водяним (Харківщина – 24 Канал). Він закінчив аспірантуру. Коли він приїжджав додому, то одразу садив квіти, збирав насіння у саду. Зробив парничок, я заглядала туди, поливала. Одні (квіти – 24 Канал) зійшли через рік, а інші – аж через два роки. Він їх порозсаджував, трохи друзям давав... Така дитина була,

– розповіла матір Віталія, мешканка Кам'янки.

Жінка продовжує справу сина, аби пам'ять про нього залишалась у саду, який він сам виростив.