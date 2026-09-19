За даними слідства, мати погодилася передати дітей за 2000 доларів – по 1000 доларів за кожну. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як 22-річна матір планувала заробити на власних дітях?

Новонароджену дівчинку мати залишила в лікарні, а старшу доньку раніше забрали з сім'ї та влаштували до патронатної родини.

За версією слідства, жителька Закарпаття домовилася з матір'ю забрати обох дітей, щоб надалі вивезти їх за кордон.

Для повернення старшої дівчинки вона залучила адвокатів, які мали оскаржити рішення про її перебування в патронатній родині.

Тим часом мати оформила документи на представлення інтересів новонародженої доньки та дала згоду на усиновлення обох дітей.

За даними слідства, жінка отримала частину грошей, а також їй оплатили оренду квартири та послуги нотаріуса.

Новонароджену дівчинку після цього перевезли до Ужгорода. Однак довести задум до кінця не вдалося.

Наразі обидві дівчинки перебувають у безпеці в патронатних родинах.

Жінкам інкримінують закінчений замах на торгівлю людьми щодо двох дітей, вчинений за попередньою змовою.

Матері також закидають незаконне зберігання психотропних речовин без мети збуту.

Жінкам загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті колишнього вихователя інтернату засудили до 10 років ув'язнення за спробу продати 11-місячного хлопчика за кордон. Чоловік домовився з матір'ю дитини про її передачу для подальшого усиновлення в Іспанії та планував заробити близько 25 тисяч доларів.