Матір сама виховує 8 дітей: подробиці смертельного отруєння на Вінниччині

У Гайсинському районі Вінницької області 5 дітей отруїлися грибами. Мати малюків стверджує, що їсти грибів їм не давала. Вона, мовляв, робила закрутки на зиму.

Серце однієї дівчинки зупинялося кілька разів

Спершу у лікарню швидка допомога привезла 12-річну Владиславу. У дівчинки були симптоми сильного отруєння, її одразу поклали у реанімацію.

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Серце Владислави зупинялось кілька разів. Вже наступного дня, фактично у комі, до лікарні доправили її 4-річну сестру.

Владислава знову дала зупинку серця. Ми розпочали реанімаційні заходи, все, що можливо і все, що неможливо виконуємо. І в цей час в меншої дитини падає різко тиск,

– розповів тимчасовий завідувач реанімації Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк.

Цих дівчаток врятувати не вдалось – у них відмовили внутрішні органи. Спершу мати не казали, що діти наїлися грибів. Медики не знали причини отруєння, однак по симптомах здогадувалися.

"Це була бліда поганка. Ми дізналися 6 числа і почали надавати терапію відповідно до протоколів при отруєнні грибами, але зважте вже 5 діб пройшло", – додав Кондратюк.

Трьох отруєних дітей, що залишилися живими, забрали до обласної дитячої лікарні. За життя одного з них – 13-річного Вячеслава досі борються медики.

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Молодших дітей доглядали старші

У поліції з'ясували, що у сім'ї було 8 дітей. Виховувала їх лише матір. На обліку у соцслужбах родина не перебувала. Слідчим 40-річна жінка розповіла, у той день була зайнята на кухні, а молодших дітей доглядали старші.

Вони десь там збирали гриби, вона закривала. Дітям вона не давала їсти. Як вони наїлись цих грибів, вона пояснити не може,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Жінці планують висунути підозру у недогляді за дітьми.