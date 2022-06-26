Матір врятованої дівчинки з будинку у Києві затиснуло бетонною плитою: її намагаються дістати

Внаслідок ракетної атаки Києва щонайменше 1 людина загинула, ше 5 осіб постраждали. З-під завалів витягнули потерпілу 7-річну дівчинку, її матір притиснуло бетонною плитою.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з місця подій. 38-річна жінка – жива, її намагаються врятувати.

До теми На місці вибухів у Києві знайшли тіло загиблого чоловіка, – Геращенко

Для порятунку жінки використовують крани

Рятувальники використовують крани, аби підняти плиту, яка упала на жительку багатоповерхівки.