Матір врятованої дівчинки з будинку у Києві затиснуло бетонною плитою: її намагаються дістати
26 червня 2022 , 09:54Читать новость на русском
Внаслідок ракетної атаки Києва щонайменше 1 людина загинула, ше 5 осіб постраждали. З-під завалів витягнули потерпілу 7-річну дівчинку, її матір притиснуло бетонною плитою.
Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з місця подій. 38-річна жінка – жива, її намагаються врятувати.
До теми На місці вибухів у Києві знайшли тіло загиблого чоловіка, – Геращенко
Для порятунку жінки використовують крани
Рятувальники використовують крани, аби підняти плиту, яка упала на жительку багатоповерхівки.