Той, що сказав "Слава Україні" перед розстрілом․ У Ніжині встановлюють пам'ятник Мацієвському
Джерело:"Час Чернігівський"
Український захисник Олександр Мацієвський був розстріляний окупантами зі словами на устах "Слава Україні!" Герою поставили пам'ятник у його рідному Ніжині на Чернігівщині. Скоро буде відкриття.
У п'ятницю, 24 листопада, від місцевих ЗМІ стало відомо про встановлення бронзового монумента Герою України Олександру Мацієвському. Важливо, що цей пам'ятник буде частиною великого меморіального комплексу.
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Пам'ятник Мацієвському
Зазначимо, що висота скульптури Мацієвського становить близько 2,2 метра. Вона буде піднята на кілька сходинок. Розташований пам'ятник на вулиці Гоголя, що в центральній частині міста. Офіційне його відкриття має відбутися уже незабаром.
Встановлення монумента Олександрові Мацієвському / Фото з телеграм-каналу "Чернігів Оперативний"
Зверніть увагу! У Ніжинській міській раді ще влітку повідомляли, що меморіальний комплекс буде зроблено у червоно-чорних кольорах у формі великого козацького хреста.
Усе буде розташовано на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста викарбують імена полеглих Героїв. Кошти на пам'ятник збирали серед підприємців та благодійників.
Більше про полеглого Героя
- Згадаємо, що на початку березня 2023 року в мережі з'явилося відео, на якому знято момент розстрілу воїна Збройних Сил України. З контексту зрозуміло, що захисник потрапив до окупантів у полон. Згодом стало відомо, що це був Олександр Мацієвський.
- Просто-таки перед початком розстрілу військовий промовив: "Слава Україні!" – російські загарбники відкрили вогонь по ньому, чим порушили усі норми міжнародного права. Українська влада пообіцяла знайти вбивць Мацієвського.
- Слід ще додати, що народився Герой України не в Ніжині, а Кишиневі, що є столицею Молдови. Хоч він був громадянином Молдови, але пішов служити у 119-у окрему бригаду ТрО Чернігівської області. У СБУ кажуть, що вбили його 30 грудня 2022 року.