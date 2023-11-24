Той, що сказав "Слава Україні" перед розстрілом․ У Ніжині встановлюють пам'ятник Мацієвському

Український захисник Олександр Мацієвський був розстріляний окупантами зі словами на устах "Слава Україні!" Герою поставили пам'ятник у його рідному Ніжині на Чернігівщині. Скоро буде відкриття.

У п'ятницю, 24 листопада, від місцевих ЗМІ стало відомо про встановлення бронзового монумента Герою України Олександру Мацієвському. Важливо, що цей пам'ятник буде частиною великого меморіального комплексу.

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Пам'ятник Мацієвському

Зазначимо, що висота скульптури Мацієвського становить близько 2,2 метра. Вона буде піднята на кілька сходинок. Розташований пам'ятник на вулиці Гоголя, що в центральній частині міста. Офіційне його відкриття має відбутися уже незабаром.

Встановлення монумента Олександрові Мацієвському / Фото з телеграм-каналу "Чернігів Оперативний"

Зверніть увагу! У Ніжинській міській раді ще влітку повідомляли, що меморіальний комплекс буде зроблено у червоно-чорних кольорах у формі великого козацького хреста.

Усе буде розташовано на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів. А на чорних гранітних сегментах козацького хреста викарбують імена полеглих Героїв. Кошти на пам'ятник збирали серед підприємців та благодійників.

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