Йому було лише 22: на фронті загинув Матвій Бойко із Малина

На фронті загинув 22-річний захисник із Житомирщини Матвій Бойко. Він віддав життя під час виконання бойового завдання 26 березня.

Його смерть стала великою втратою для рідних і громади. Про це повідомляє Малинська міська рада.

Що відомо про загибель воїна?

Україна знову втратила молодого захисника на фронті. У боях за незалежність загинув 22-річний військовий із Житомирщини – Матвій Бойко.

Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання 26 березня 2026 року поблизу населеного пункту Твердохлібове Сватівського району Луганської області.

Як стало відомо, Матвій Бойко був жителем міста Малин, що на Житомирщині. У громаді його згадують як відважного, щирого та світлого хлопця, який не вагаючись став на захист України. Матвій служив гранатометником і брав участь у бойових діях на сході України, де точаться найзапекліші бої.

Його загибель стала болючою втратою для родини, друзів та всієї громади.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Матвія Бойка. Вічна пам'ять та шана Герою!

