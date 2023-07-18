Маленький герой хіта "Скоро вже буде Пасха" зворушив військових акцією на вулицях Черкас

Хлопчик, що є головним героєм вірусного хіта "Скоро вже буде Пасха", провів зворушливу акцію, присвячену військовим, у Черкасах. Власне, він роздавав захисникам листівки.

Цьогоріч, попри широкомасштабну війну, українці таки змогли відсвяткувати Великдень завдяки військовим. Вочевидь, ніхто не заперечить того факту, що, зокрема, завдяки Матвієві Брусу та його фразі "Скоро вже буде Пасха", що згодом перетворилася на пісню, настрій покращився у мільйонів людей на період свят. Разом з тим уже цими днями маленький українець вирішив подякувати захисникам.

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На відео, що поширив тато Матвія, видно, як хлопчик роздає листівки воїнам Збройних Сил на вулицях Черкас. На них пише "Дякую за кожен день".

Також він дякує бійцям за захист нашої держави від окупантів, бажає їм міцного здоров'я, щастя та наснаги.

Дякую за кожен день. Дякую за спокійний сон. Дякую за вільні міста. Ви наші захисники, обіймаємо вас,

– чути слова Матвія на ролику.

"Дуже мило, дякуємо", – відповідали на це йому українські захисники.

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Варто також окремо згадати про хіт "Скоро вже буде Пасха". За словами батька Матвія, на ім'я Володимир, у день, коли було записане це відео, родина пішла садити город. Під час цього процесу хлопчик якраз-таки сказав славнозвісну фразу, а тато записав її на телефон і опублікував у соціальних мережах.

Камера була ввімкнена, і я кажу Матвію: "Піди, побалакай в камеру, скажи, що скоро Пасха і нехай люди купують м'ясо", оскільки в мене бізнес з м'ясної продукції. Малий побіг і зімпровізував отакий віршик. Потім, коли я монтував відео, знайшов цей шматочок і вирішив опублікувати його в тікток.

Згодом проєкт Мюслі UA зробили ремікс з цієї фрази, наклавши на неї музику. Через це й Матвій став відомий на всю Україну. Відео подивилось станом на липень 2023 року 4,2 мільйона людей лише в ютубі.

МЮСЛІ UA ft. Матвій Брус – "СКОРО БУДЕ ПАСХА"