МАУ скасувала 10 міжнародних рейсів до кінця серпня: список
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через карантин скасувала міжнародні рейси за 10 напрямками до кінця серпня. Також частина рейсів буде відбуватись рідше.
Причина скасування рейсів – заборона вільного пересування українців до країн Шенгенської зони, повідомили Укрінформу в пресслужбі МАУ.
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Кілька рейсів будуть відправлятись рідше. Зокрема, за напрямками до Лондона, Ніцци, Торонто, Мілану, Стамбула та Неаполя.
Які напрямки скасовано:
- Ларнака;
- Франкфурт;
- Баку;
- Прага;
- Відень;
- Кишинів;
- Берлін;
- Афіни;
- Рим;
- Барселона.
Які напрямки залишаються:
- Київ – Амстердам – Київ;
- Київ – Лондон – Київ;
- Київ – Париж – Київ;
- Київ – Торонто – Київ;
- Київ – Ніцца – Київ;
- Київ – Дубай – Київ;
- Київ – Стамбул – Київ;
- Одеса – Стамбул – Одеса;
- Київ – Тель-Авів – Київ;
- Одеса – Тель Авів – Одеса;
- Київ – Мілан – Київ;
- Київ – Неаполь – Київ;
- Київ – Мюнхен – Київ;
- Київ – Єреван – Київ;
- Київ – Мадрид – Київ;
- Київ – Каїр – Київ.
Деякі рейси навпаки почастішають. Наприклад, рейс Київ – Тель-Авів відбуватиметься щочетверга, щосуботи та щонеділі, а Київ – Мадрид – Київ – щоп’ятниці у період з 7 по 28 серпня. Окрім того, обидва рейси відправляться ще й 31 серпня.