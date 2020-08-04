Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через карантин скасувала міжнародні рейси за 10 напрямками до кінця серпня. Також частина рейсів буде відбуватись рідше.

Причина скасування рейсів – заборона вільного пересування українців до країн Шенгенської зони, повідомили Укрінформу в пресслужбі МАУ.

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Кілька рейсів будуть відправлятись рідше. Зокрема, за напрямками до Лондона, Ніцци, Торонто, Мілану, Стамбула та Неаполя.

Які напрямки скасовано:

Ларнака;

Франкфурт;

Баку;

Прага;

Відень;

Кишинів;

Берлін;

Афіни;

Рим;

Барселона.

Які напрямки залишаються:

Київ – Амстердам – Київ;

Київ – Лондон – Київ;

Київ – Париж – Київ;

Київ – Торонто – Київ;

Київ – Ніцца – Київ;

Київ – Дубай – Київ;

Київ – Стамбул – Київ;

Одеса – Стамбул – Одеса;

Київ – Тель-Авів – Київ;

Одеса – Тель Авів – Одеса;

Київ – Мілан – Київ;

Київ – Неаполь – Київ;

Київ – Мюнхен – Київ;

Київ – Єреван – Київ;

Київ – Мадрид – Київ;

Київ – Каїр – Київ.

Деякі рейси навпаки почастішають. Наприклад, рейс Київ – Тель-Авів відбуватиметься щочетверга, щосуботи та щонеділі, а Київ – Мадрид – Київ – щоп’ятниці у період з 7 по 28 серпня. Окрім того, обидва рейси відправляться ще й 31 серпня.

Внутрішні перельоти у серпні будуть здійснюватися за напрямками Одеса, Херсон та Львів.