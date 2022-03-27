Мав досвід вбивати цивільних: у ліквідованого росіянина під Ірпенем знайшли сирійську валюту
27 березня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:Київ Оперативний | Kyiv Operative
В Ірпінь приїхали воювати найманці із Сирії. Раніше вже було відомо, що Росія там шукала підмогу для нападу на Україну.
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"Це доводить, що найманці вже в Україні та готові стати добривом для нашої землі" – підписали світлини зі знахідкою у телеграм.
Знайдена сирійська валюта / Фото телеграм
Форма найманця / Фото телеграм
Що відомо про найманців із Сирії
Кремль зібрав приблизно тисячу найманців. Всі вони є членами армії проросійського президента Башара Асада, а також членами ліванської ісламістської організації "Хезболла". Про це свідчать дані розвідки ЗСУ, які оприлюднили ще 18 березня 2022 року.
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