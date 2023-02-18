23-річний військовий за допомогою "весільних" дронів ліквідував понад 500 росіян

23-річний військовий Андрій із позивним "Скиба" розповів, що щодня здійснює близько 50 вильотів та скидає по ящику гранат на позиції окупантів. І допомагають йому в цьому ті самі "весільні" дрони DJI Mavic 3.

Український воїн із 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ із позивним "Скиба" став кадровим військовим ще до повномасштабної війни й навчився керувати дронами у 2019 році. На "Мавіки" він перейшов вже пізніше.

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Чому "Мавіки" такі ефективні на передовій

"Мавіки" допомагають у розвідці, коригуванні вогню та навіть у ліквідації окупантів, скидаючи гранати з повітря.

"Скиба" запевнив, що "весільні" дрони є дуже точною та ефективною зброєю на передовій. Доказом цього є відеозаписи атак, зняті на камери тих самих "Мавіків". Дрон скидає у російські окопи гранати, які вибухають поряд із солдатами, знищуючи їх чи завдаючи серйозних поранень.

Окрім бомбардування, DJI Mavic 3 допомагає і в інших операціях. Якось за допомогою такого квадрокоптера оператори допомогли коригувати вогонь групи піхоти ЗСУ. Вороги наближалися до позиції на відстані 15 – 20 метрів, а "Скиба" підказував українським автоматникам, куди стріляти.

В день на атаки з "Мавіка" йде приблизно ящик гранат

За словами Андрія, щодня на повітряні атаки з дрона йде приблизно ящик гранат, але часом оператор втрачає і кілька БпЛА. Влітку "Скиба" проводив приблизно 50 вильотів за день, а зараз менше, оскільки раніше темніє.

Купа смертей на цих руках. Колись вів підрахунок, але потім збився і перестав. Але там уже набагато більше 500, якщо не брати до уваги коригування мінометів тощо, просто скиданням гранат. Бувало, коли штурми відбивали, то 20 на день накривали,

– розповів оператор.