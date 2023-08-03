На Хмельниччині мавпа покусала дитину: тварину тиждень не можуть спіймати

У селі Карпівці Хмельницького району мавпа покусала 14-річну дівчинку Карину Слєпчик. Мама розповіла, що дитина проходить антисказову терапію.

Інцидент трапився ще ввечері 1 серпня. Матір дівчинки розповіла, що тварина втекла з вольєра ще орієнтовно тиждень тому. З того часу бігає селом.

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Як мавпа покусала дитину на Хмельниччині

Дитині 14 років, ввечері ми були на городі та побачили мавпу. Вона прибігла до нас. Мала поряд з нею стояла і щось рукою провела, а та на неї вскочила і вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці. Відірвала кусок м'яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку,

– розповіла мати дівчинки.

Володимир Федорук розповів, що мавпа селом бігає вже декілька днів, прибігала до нього їсти шовковицю за хатою.

"Приїхали хлопці, хотіли зловити, вона налякалася і вискочила на хату. От вже цілу ніч тут на хаті бігає туди сюди й не можуть її зловити ніяк", – розповів місцевий мешканець.

Як тварина з'явилась у селі на Хмельниччині

Мавпу в село привіз Сергій з Харкова. Він розповів, що взяти її попросили знайомі.

Коли їхали всі з-під обстрілів, то наші знайомі віддали нам і просили тримати у себе, поки не повернуться. Так і не повернулися. Зараз за кордоном в Іспанії,

– пояснив харків'янин.

Він зізнається, що не проти, аби мавпу забрали у притулок чи зоопарк. Хоча каже, що раніше тварина не тікала, була спокійна, їла з рук. Цього ж разу сама відкрила клітку.

Директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповів, що мавпу не змогли упіймати сачком, на неї не подіяли седативні препарати. Тому тварина далі бігає селом.

"Це є зелена мавпа. По вигляду вона доглянута, чиста, акуратна. Скоріш за все в неї є щеплення. Будемо з'ясовувати. Зараз треба її зловити", – розповів Сергій Пальохін.

Через інцидент староста села Людмила Чобан вже каже, що звертаються до Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб спіймати тварину.

У якому стані покусана дитина

Численні поверхневі рани в області кисті, пальців, долонної поверхні. Наразі стан дитини стабільний, проте за твариною неможливий санітарно-технічний нагляд, тому дитина підлягає екстреній вакцинації проти сказу,

– розповів завідувач травматологічного пункту Віталій Одарчук.

За словами лікаря, рани не довелось зашивати. Дитину вже виписали додому.