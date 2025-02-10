Мавпу звинуватили у масштабному блекауті на Шрі-Ланці

На Шрі-Ланці у неділю, 9 лютого, стався загальнонаціональний блекаут. У цьому масштабному відключенні світла звинуватили мавпу.

Вона нібито пробралася на електростанцію поблизу столиці Коломбо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також Приймає лише 7 пасажирів: як виглядає найбезлюдніший аеропорт світу

Як на Шрі-Ланці висміяли блекаут за участі "мавпи-шахрайки"

Населення Шрі-Ланки – 22 мільйони людей. Усі вони опинилися без світла.

Знеструмлення по країні почалося приблизно об 11:00 за місцевим часом.

Мавпа ввійшла в контакт з нашим мережевим трансформатором, викликавши дисбаланс в системі,

– сказав міністр енергетики Кумара Джаякоді.

У хід одразу пішли генератори. Відновити електропостачання обіцяли за декілька годин, але у першу чергу для медичних установ і водоочисних установок.

Населення одразу розкритикувало владу у соцмережах, висміюючи цей інцидент за участі "мавпи-шахрайки".

"Одна мавпа = повний хаос. Час переосмислити інфраструктуру?" – написав один із користувачів.

Інший опублікував ілюстрацію індуїстського бога Ханумана з обличчям мавпи зазначивши що "у минулому Шрі-Ланка відчула смак мавпячого бізнесу".

Тільки на Шрі-Ланці група мавп, що борються всередині електростанції, може спричинити відключення електроенергії на всьому острові,

– також написала головна редакторка місцевої газети Daily Mirror Джаміла Хусейн.

Шрі-Ланка уже не вперше поринає у суцільну темряву

У виданні Daily Mirror також зауважили що інженери уже попереджали уряди "роками" про необхідність модернізації електромережі, щоб країна не зіткнулася із частими відключеннями електроенергії.

"Національна енергомережа перебуває в настільки ослабленому стані, що можна очікувати частих відключень електроенергії на всьому острові, якщо буде збій навіть на одній із наших ліній", – сказав анонімно один із фахівців.

До слова, під час економічної кризи 2022 року на Шрі-Ланці уже були масові відключення.