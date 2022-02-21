Мавпи з гранатами, – Резніков розповів, як окупанти створюють проблеми для цивільних на Донбасі

Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати не лише позиції ЗСУ, але й бездумно гатять по об'єктах цивільної інфраструктури. У цей момент вони не переймаються життям мирного населення, яке живе в ОРДЛО.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, передає 24 канал. Він назвав проросійських бойовиків мавпами з гранатами.

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"Бойовики – мавпи з гранатами"

Як відзвітував Резніков, від початку загострення на Донбасі 17 лютого окупанти пошкодили 4 навчальних заклади і 5 об'єктів цивільної інфраструктури.

І зверніть увагу, що у них на озброєнні стоять, зокрема, й мавпи з гранатами. Бо, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, до прикладу, трансформатор, який забезпечував підкачку тиску води, вони позбавили забезпечення водою і тимчасово окуповані території,

– наголосив міністр оборони.

Він підкреслив, що Україна відновить всю інфраструктуру та забезпечить мирне населення питною водою. Але мовиться лише про підконтрольні уряду території.

Наслідки обстрілів окупантів на Донбасі

Ситуація на Донбасі значно загострилася з 17 лютого. Тоді зафіксували одразу 60 обстрілів з боку російських бойовиків за добу. Вже 18 лютого обстрілів було 66, в 19 – 134. Минула доба теж не була спокійною. Ворог гатив по наших позиціях 80 разів.

Проросійські бойовики на Донбасі вже декілька днів обстрілюють населені пункти. За цей час пошкодили понад 100 будинків мирних жителів. Зокрема тільки в ніч з 19 на 20 лютого та за день 20 числа, внаслідок обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування окупанти пошкодили 22 будинки мирних жителів. Зокрема:

14 будинків – у селі Новогнатівка;

4 – у селі Перемога;

1 – у Славному;

1 – у селищі міського типу Южне;

1 – у Малиновому;

1 – у селищі міського типу Луганське.

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