ВООЗ назвала спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, мавпячу віспу вже зафіксували у 70 країнах. Це потребує глобальної реакції.

У ВООЗ назвали мавпячу віспу "надзвичайною ситуацією у всьому світі". Організація закликає світ спрямувати світові ресурси для боротьби зі спалахом хвороби.

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Мавпяча віспа впродовж років ширилась у деяких частинах центральної та західної Африки. Проте її не фіксували поза межами континенту.

Є хворі в Угорщині

Наприкінці травня перший випадок мавпячої віспи виявили в Угорщині. За словами головної лікарки країни Сесілії Мюллер, інфікувався 38-річний чоловік.

Хвороба у Польщі

Польський міністр охорони здоров'я Адам Недзельський 10 червня повідомив, що в країні є приблизно 10 підозр на мавпячу віспу. Також цього дня підтвердили перший випадок хвороби. Інформацію про стан пацієнта не розголошували.

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Мавпяча віспа: що відомо про хворобу

Це хвороба, що може передаватися від тварин до людей. Найпоширенішим є в густих та вологих тропічних лісах в районах Центральної та Західної Африки.

Від людей до людей хвороба передається через контакт з ураженою шкірою, біологічними рідинами та забрудненими предметами. Наприклад, одягом чи постільною білизною. Також є небезпека заразитися повітряно-краплинним шляхом.

Людина, яка інфікується, має лихоманку, висипання та збільшення лімфатичних вузлів. Це може спричинити низку медичних ускладнень.

Зазвичай, віспа мавп триває 2 – 4 тижні. Вона минає сама по собі, але деколи протікає у важкій формі. Хвороба закінчувалася смертю у 3 – 6% випадків хворих.

Проти мавпячої віспи є вакцини.

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