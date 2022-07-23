ВООЗ назвала спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення
Джерело:World Health Organization (WHO)
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, мавпячу віспу вже зафіксували у 70 країнах. Це потребує глобальної реакції.
У ВООЗ назвали мавпячу віспу "надзвичайною ситуацією у всьому світі". Організація закликає світ спрямувати світові ресурси для боротьби зі спалахом хвороби.
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Мавпяча віспа впродовж років ширилась у деяких частинах центральної та західної Африки. Проте її не фіксували поза межами континенту.
Є хворі в Угорщині
Наприкінці травня перший випадок мавпячої віспи виявили в Угорщині. За словами головної лікарки країни Сесілії Мюллер, інфікувався 38-річний чоловік.
Хвороба у Польщі
Польський міністр охорони здоров'я Адам Недзельський 10 червня повідомив, що в країні є приблизно 10 підозр на мавпячу віспу. Також цього дня підтвердили перший випадок хвороби. Інформацію про стан пацієнта не розголошували.
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Мавпяча віспа: що відомо про хворобу
- Це хвороба, що може передаватися від тварин до людей. Найпоширенішим є в густих та вологих тропічних лісах в районах Центральної та Західної Африки.
- Від людей до людей хвороба передається через контакт з ураженою шкірою, біологічними рідинами та забрудненими предметами. Наприклад, одягом чи постільною білизною. Також є небезпека заразитися повітряно-краплинним шляхом.
- Людина, яка інфікується, має лихоманку, висипання та збільшення лімфатичних вузлів. Це може спричинити низку медичних ускладнень.
- Зазвичай, віспа мавп триває 2 – 4 тижні. Вона минає сама по собі, але деколи протікає у важкій формі. Хвороба закінчувалася смертю у 3 – 6% випадків хворих.
- Проти мавпячої віспи є вакцини.