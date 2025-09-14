Рідкісний збіг орбіт: супутник випадково зазнімкував секретну авіабазу в Китаї
- Супутник Maxar Technologies випадково зазнімкував секретну авіабазу Дінсін завдяки збігу орбіт із супутником SpaceX Starlink.
- На фотографії видно авіабазу з флотом винищувачів та тінь від супутника Starlink.
Супутник компанії Maxar Technologies випадково зазнімкував засекречену авіабазу Дінсін. Це стало можливим завдяки унікальному збігу орбіт із супутником SpaceX Starlink.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.
Як виглядає секретна база Китаю із космосу?
Як зазначається, 21 серпня приватний супутник спостереження WorldView Legion компанії Maxar Technologies зробив знімок китайської авіабази Дінсін у пустелі Гобі. Це стало можливим завдяки несподіваному вирівнюванню з супутником SpaceX Starlink, який пролітав у цей момент над територією.
Секретна авіабаза у пустелі Гобі / Фото Maxar Technologies
На оприлюдненій фотографії видно авіабазу з флотом винищувачів. У верхньому куті кадру спостерігається тінь від супутника Starlink із характерними світлими й темними ділянками.
Наша система обробки зображень об'єднувала чорно-білі дані високої роздільної здатності з кольоровими, поки Starlink промайнув повз з орбітальною швидкістю. Фізика перетворила технічний виклик на випадкове мистецтво,
– сказав спеціаліст із датчиків Хейк.
Подібне випадкове захоплення іншого супутника надзвичайно рідкісне, адже об'єкти рухаються зі швидкістю близько 1 400 метрів за секунду.
Військова загроза від Китаю: що відомо?
Китай і Росія домовилися про спільні проєкти, зокрема у сфері зрідженого природного газу. Це дозволить КНР забезпечувати власні потреби та перепродавати газ іншим країнам. Деякі російські компанії можуть фактично перейти під китайський контроль.
США випереджають Китай у авіаційних технологіях, хоча Китай має перевагу в окремих видах озброєння. Китай намагається отримати інформацію про американські розробки, іноді йому це вдається, але в цілому Сполучені Штати залишаються попереду.