У Маямі довелося зупиняти виставку песиків через масову бійку

В американському штаті Маямі організаторам виставки собак довелося зупинити захід через масову бійку учасників. Люди лупцювали одне одного та кидалися стільцями.

За словами організаторів, бійку розпочали 2 жінки "через щось незначне".

Важливо В центрі Одеси юнаки влаштували масову бійку з ножами: є поранені

Виставка собак ABKC Miami Bully Takeover відбувалася у готелі Doubletree by Hilton в міжнародному аеропорту Маямі. Прессекретарка заходу Вівіан Педросо пояснила, що бійка почалася близько 19:00.

Однак ситуація швидко загострилася, і до сутички долучилися інші. На відео, яке учасники заходу виклали у соцмережі, видно, як, поки одні б'ються та кидаються всім, що трапляє під руку, інші похапцем забирають звідти своїх тварин.

Що стало причиною бійки

На іншому відео учасники сутички згадують якусь "компенсацію" перед тим, як почалася бійка, хоча не було зрозуміло, про що мовиться.

Охоронці на виставці швидко взяли ситуацію під контроль, і приблизно за 5 хвилин люди розійшлися. Жодних затримань за результатами бійки не було. Також не відомо, чи постраждали люди або тварини. Однак через бійку на заході шоу вночі довелося закрити. Дехто зазначав, що собаки на виставці поводилися краще, ніж їхні господарі.

У Маямі довелося зупиняти виставку песиків: дивіться відео