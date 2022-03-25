Маятник хитнувся в інший бік: росіяни чекають на масований контрудар

Інколи новини корисно читати. Росія збирається знімати з консервації застарілі Т-62М. Це вони збираються латати дірки там де згоріли Т-80 та Т-90.

Старі бляшанки

Штук 500 – 800 в середній перспективі хочуть реанімувати. По факту буде 200 – 300.

Матерів "кинули" Чому росіяни не забирають свої трупи

Якраз тема для нас всіх. Набили руку та навчились застосовувати засоби знищення бронетехніки передані союзниками, на новітніх зразках, тепер ці мобрезерви будемо розпаковувати як бляшанки.

Нові цілі

А ще, росіяни почали обстрілювати інфраструктурні об'єкти які вони трошки берегли для себе в якості майданчиків для перекидання резервів "в майбутньому".

Зараз вони їх розвалюють, бо мають побоювання, що вже ЗСУ будуть їх використовувати для цих же цілей.

Це з одного боку, поки що як би ні на що конкретно не вказує, але з точки зору планування операцій (а воно в них є, не треба недооцінювати), маятник хитнувся в інший бік і росіяни в очікуванні масованого контрудару.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: